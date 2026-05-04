Şerif Topal ve eşi Rezzan Topal’ın Emniyet’teki ifadelerine göre, 1 Mayıs günü Bergama Kültür Merkezi otoparkındaki olayda, AKP’li Hakan Koştu, eşi ile yürümekte olan Şerif Topal’ı görünce otomobilini durdurdu.

İddiaya göre Topal, Hakan Koştu’nun aracından arka kapıdan tabancasını aldığını ve kendisine doğrulttuğunu söyledi.

Topal, Koştu’nun, “Şimdi sana göstereceğim, seni vuracağım” dediğini, hakaret ve küfür ettiğini söyledi.

Şerif Topal, AKP’li Hakan Koştu’nun Bergama Belediye Başkanı seçildiği 2019’da İnsan Kaynakları Müdürü olarak göreve getirilmiş, personele mobbing uyguladığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Özellikle Bergama Belediyesi’nde kütüphane görevlisi olarak çalışan Aydın İleri’nin baskı ve şiddete maruz bırakılarak temizlik deposuna sürülmesinden sorumlu tutulmuştu.

Koştu’nun mal varlığını SÖZCÜ duyurmuştu

2019’da AKP’den girdiği seçimi kazanarak Bergama Belediye Başkanlığı görevine başlayan Hakan Koştu’nun 2024 Yerel Seçimindeki adaylığı kız kardeşi Hale Koştu’nun abisinin edindiği mal varlığının şaibeli olduğu hakkındaki yazılı açıklamasıydı. SÖZCÜ’nün duyurduğu haber ülke genelinde yankı uyandırmıştı. Hakan Koştu hakkında 4 Ocak 2024 tarihli MASAK raporu sonrasında Recep Tayyip Erdoğan’ın Koştu’nun adaylığını iptal ettiği belirtilmişti. Koştu ise kendisine FETÖ Kumpası kurulduğunu iddia etmişti.