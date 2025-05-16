AKP yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 134 gündem maddesi görüşülüp karara bağlandı.
AKP’Lİ ESKİ BAŞKANA ÖZEL KALEM KIYAĞI
Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesine atanan yeni müdürler de belli oldu. AKP eski İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan Özel Kalem Müdürü oldu.AKP’li Çağlayan’ın istisnai kadrodan memur olması bekleniyor.
Yapılan atamalar şu şekilde, Çağatay Çağlayan Özel Kalem Müdürlüğüne, Haluk Bektaş Dijital İletişim Şube Müdürü, Şükrücan Kayabekir Gelir Şube Müdürü, Ali Doğan Set Ön Mali Kontrol Şube Müdürü oldu.