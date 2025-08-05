3 ağustos tarihinde Atatürk’ün Konya’ya gelişinin 15. yıl dönümü il protokolünün katıldığı resmi törenle kutlandı.

Törende Konya Valisi İbrahim Akın ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.

Daha sonra il protokolü Mustafa Kemal'in Konya'yı ziyareti sırasında kaldığı Atatürk Evi Müzesi'ni ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Atatürk’ün Konya’ya gelişinin yıl dönümünde gerçekleşen törene ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Altay paylaşımına şu notu düştü:

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Konya’ya gelişinin 105. yıl dönümünde, Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene katıldık ve Atatürk Müzesi’ni ziyaret ettik. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum.”

AKP’Lİ ESKİ BAŞKAN ATATÜRK’Ü HEDEF ALDI

Bir dönem Konya’da Altınekin ilçesi Dedeler Belde Belediye Başkanlığı yapan ve son olarak Konya Büyükşehir Belediyesi Şehit ve Gazi İşlemleri Müdürlüğü görevinde bulunduktan sonra emekli olan AKP’li Mehmet Elmalı, Atatürk’ün Konya’ya gelişinin yıl dönümünde Atatürk’e yönelik çirkin ifadeler kullandı.

İl protokolünün Atatürk’ün Konya’ya gelişinin yıl dönümünde gerçekleştirilen törene katılmasını eleştiren AKP’li Elmalı, Atatürk’ü “ateist” olmakla da suçladı. Elmalı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Müslüman olmadığı bilinen ve her fırsatta da söyleyen birini ve onu araştıran, onun hayatını yakından bilen kişiler tarafından ateist olduğu anlaşılan adamı niçin Müslümanlar bu kadar el üstünde tutmak için gayret gösterirler hiç anlamış değilim.”

YEREL SEÇİMDE AKP’DEN ADAY ADAYI OLMUŞTU

Atatürk’ü çirkin sözlerle hedef alan Mehmet Elmalı, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP’den Altınekin Belediye Başkan Aday Adayı da olmuştu.