Nevşehir’in Merkez ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde, salı akşamı saat 22.30 sıralarında yaşanan olayda, bir kişi görevli polis memurlarına mukavemet gösterdi.
Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları M.E.A. ve H.H.Ç. devriye görevindeyken iş insanı olduğu öğrenilen Osman Turan Karataş isimli şahsa "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan işlem yaptığı sırada olay çıktı.
KÜFÜRLER ETTİ, POLİSİ YARALADI
Ekol TV'de yer alan habere göre işlem esnasında direnen Karataş, görevi yaptırmamak amacıyla polis memurlarına fiziki mukavemette bulundu.
İki polisten birini yaralayıp, "Şerefsizlik yapma lan! Siz kimsiniz lan! O...çocukları!" şeklinde küfür eden şahsın AKP eski İlçe Başkanı Osman Turan Karataş olduğu öğrenildi
Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan M.E.A. daha sonra taburcu edildi.
Gözaltına alınan Karataş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.