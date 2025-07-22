Mehmet Karataş, Hassa Belediye Başkanı Çolak’ın yeğeni ve akrabalarının hesaplarına para aktarıldığını iddia etti.

Belediye ile bağlantısı olmayan bir kişinin, Belediye Başkan Yardımcısı’nın yeğeni adına şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden sahte faturalarla belediyeden para çıkarıldığını savundu.

Karataş, “Bu bir iddia değil, gerçek. Evrakları savcılığa verdim. İyi bir şebeke kurmuşlar, belediyeyi soyuyorlar. Bu, bir AK Partili olarak vicdanımı yaralıyor. Hiçbir partide böyle belediye başkanlarına yer yok” dedi.

'MAL ALMADAN FATURA KESİLİYOR'

Karataş, Hassa Belediyesi’nin mal almadan fatura kestiğini, açıkları kapatmak için sahte evraklarla piyasadan fatura alındığını iddia etti.

“Fatura kesiyorlar ama karşılığında mal yok. Piyasaya mazot fişi satıyorlar. 150 litrelik benzin fişi hangi hasta arabasının deposuna sığar? Sahte imzalarla, hayali işçilerle belediyeyi soyuyorlar” diyen Karataş, evrakların savcılıkta olduğunu belirtti.

'AKBEZ CAMİİ'NE 750 BİN LİRALIK HAYALİ FATURA'

Karataş, Akbez Camii’ne doğrudan teminle 750 bin TL’lik inşaat malzemesi faturası kesildiğini, ancak camiye bir çivi dahi verilmediğini iddia etti.

Cami Derneği Başkanı’nın da bunu doğruladığını belirten Karataş, “Faturalar resmi, ama camiye hiçbir şey verilmemiş. Savcılık bunları ortaya çıkaracak. Bu ayıp, günah değil mi?” diye sordu.

'KURBANLIKLARI ALIP KAYBOLDULAR'

ANKA'ya konuşan Karataş, AKP Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı’nın bayram öncesi Hassa’da köylülerden ikişer üçer kurbanlık alarak ortadan kaybolduğunu ileri sürdü.

“Gariban köylülerin kurbanlıklarını aldılar, şimdi piyasada yoklar. Bu mu AK Parti belediyeciliği?” diyerek tepkisini dile getirdi.

'RÜŞVET İDDİASI VARSA BENİ İÇERİ ATSINLAR'

Kendi döneminde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları reddeden Karataş, “Bir tane rüşvet aldıysam, bir Allah’ın kulu fatura kesti desin, beni içeri atsınlar. Ben belediyeyi iki kez icradan kurtardım. Şimdi ‘eski başkanın borçları’ diyorlar. Evraklar savcılıkta, soruşturma devam ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı’na seslenen Karataş, “Hırsızlar kol kola geziyor. Bir yumurta çalan içeri atılır, ama belediyeyi soyanlar serbest. Bu işler böyle devam etmemeli” şeklinde konuştu.

Hassa Belediye Başkanı Selahattin Çolak, iddialara ilişkin sorulara yanıt vermedi.