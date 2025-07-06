İstanbul'un Silivri ilçesinde bulunan ormanlık alanda 3 gün önce çıkan yangında 100 hektar alan zarar gördü, 50 ev boşaltıldı.
Müdahale çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Valisi Davut Gül, bir kişinin mangal yaptığı sırada yangının çalılık alandan ormana sıçradığını ve şahsın gözaltına alındığını açıkladı.
Vali Gül, isim vermedi ancak mangal yapan kişinin eski AKP Silivri İlçe Başkanı, aynı zamanda AKP İstanbul İl Delegesi Vural Sönmez olduğu öğrenildi.
Tutuklanan Sönmez, Metris Cezaevine gönderildi.