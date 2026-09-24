Kırıkkale Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında, 24 Eylül 2026 saat 06.30'da Kırıkkale merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında işlem yürütülen şüphelilerden 1'inin halen ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenilirken, adreslerinde bulunamayan 3 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, muhtemel mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandı. AKP'li eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan deste deste paralar da jandarma ekipleri tarafından tek tek sayılarak adli emanete alındı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ö.Ö.'nün evinde de dolar bulundu.

YENİ DELİLLERLE DOSYA YENİDEN AÇILDI

Soruşturmanın seyrini değiştiren gelişmenin, şüpheliler hakkında daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair kararların (KYOK), dosyaya giren yeni deliller doğrultusunda kaldırılması olduğu belirtildi. Adli makamların yeni delilleri değerlendirmesinin ardından dosya yeniden açılarak kapsamlı bir adli süreç başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla işlem yürütülüyor. Elde edilen dijital materyaller, mali kayıtlar ve ihalelere ilişkin incelemeler sonucunda soruşturmanın yeni tespitlerle genişleyebileceği bildirildi.

(Yolsuzluk operasyonunda iki şüpheli belediye başkanıyla imar yolsuzluğunun merkezinde yer alan U.B.'nin ev ve arabalarına el konuldu. İlgili şahsın Bodrum'da bulunan lüks yatına da el konuldu.)

İKİ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI DA DOSYADA

Soruşturmanın odağında Yahşihan Belediyesi'nin farklı dönemlerinde görev yapan iki eski belediye başkanı da bulunuyor. AKP'den seçilen eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'den seçilen eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz hakkında adli işlem başlatıldı. 35 kişilik şüpheli listesinde eski belediye başkanlarının yanı sıra eski belediye başkan yardımcıları A.C.Ş., C.Y. ve O.U., eski imar müdürleri M.T., S.A., Ş.A. ve U.B., eski fen işleri müdürü E.L., veteriner işleri müdürü G.A. ve iklim değişikliği müdürü M.H. de yer alıyor.

ÇOK SAYIDA İSİM HAKKINDA İŞLEM SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında ayrıca müteahhit C.S., iş insanları A.T. ve U.B. ile eski meclis üyeleri ve belediye çalışanları A.A., A.G., A.A., A.İ., D.A., G.K., H.B., K.E., M.S., M.S., M.U., N.K., Ö.Ö., S.S., S.A., S.D., S.P., T.A., Y.N.Y., Z.C.Ç. ve Z.K. hakkında da adli süreç devam ediyor. Soruşturmanın, dijital materyaller, mali kayıtlar ve ihalelere ilişkin incelemelerden elde edilen yeni bulgular doğrultusunda genişleyebileceği belirtildi.