Borsadaki fon soruşturmasında yeni bir tartışma gündeme geldi.

Soruşturma kapsamında, eşiyle birlikte borsadan 2,17 milyar lira çektiği iddia edilen ve ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya, AKP'den ihraç edilen eski MKYK üyesi Mücahit Birinci sert sözlerle tepki gösterdi.

BİRİNCİ'DEN SERT TEPKİ

Birinci, Kaya'ya yönelik paylaşımında, "Hiç mi vicdan yok, Allah'a iman da mı yok? Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz" ifadelerini kullandı.

Birinci, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'ye, millete bu kötülüğü nasıl yapabildiniz?

Hiç mi vicdan yok. Allah'a iman, Allah korkusu ve sair de mi yok?

Ahiret gününe iman da mı yok?

Yahu sen MYK MKYK Vekil Genel Başkan Yardımcısı Bakan... Herşey olmuşsun...

Fon sisteminde, millete batacak kağıtları tıkamaya nasıl utanmadın. Fon uçtu güven kazandı uçtu güven kazandı, haber aldınız patlatacaklar, tam zamanında eldekileri çıkarıp tıkadınız... Dahası tüm Borsa sistemine milyarlarca lira zarar verdiniz. Bütün insanların zararından sizler sorumlusunuz.

Yahu siz Türkiye'yi hiç mi sevmediniz?

Bu milleti hiç mi sevmediniz?

Bunu millete nasıl yaptınız?

Bakın 10 gündür mesaj kutum, borsada bulunan ne fona ne başka bir işe bulaşmamış standart dar gelirli yatırımcıların mesajları ile dolu.

Hisseleri 10 gündür taban gidiyor. Hisse satışı yapamıyorlar. Alıcı yok. Paraları gözlerinin önünde eriyor. Kiminin okul taksidi, kiminin hastane parası, kiminin kredi kart parası...

Bu kötülüğü bu insanlara nasıl yaptınız?