Olay, Kayseri'de Develi ilçesi Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulunda meydana geldi. Develi Belediyesi AKP eski meclis üyesi Avukat H. İsmet Medeni, kendi oğlu ile tartışan 8'inci sınıf öğrencisini dövmek için okula geldi.

OKUL YÖNETİMİ MÜDAHALE ETTİ

Elini kolunu sallaya sallaya okula giren ve aynı zamanda avukat olan veli İsmet Medeni, herkesin gözü önünde çocuğu darp etti.

Olaya önce okul yönetimi sonra ise polis ekipleri müdahale etti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAYA İLİŞKİN AKP'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Develi'de yaşanan olay sonrası AKP'den açıklama geldi. AKP'den yapılan açıklamada "Bu tür olaylara karşı asla müsamaha gösterilmeyecek, gereken her türlü adım kararlılıkla atılacaktır" denildi.