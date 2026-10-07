Milyarlık Fon vurgununa AKP tabanından bir tepki daha yükseldi. Trabzon eski Büyükşehir Belediye Başkanı ve AKP eski Milletvekili Asım Aykan, yaşanan sürecin parti açısından ‘turnusol kağıdı’ olduğunu söyledi.

TOPLUMSAL ÇÜRÜME

SÖZCÜ’ye konuşan Aykan, Erdoğan’ın bir an önce adım atmasını istedi ve AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile fon vurguncularını kastederek ‘’Milletin derdi başka, başkalarının derdi başka. Onların bizimle hiçbir alakası yok, olamaz’’ dedi.

Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nde iki dönem Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra AKP’den Milletvekilli seçilen Aykan, fon vurgunu için ‘’Partimizin ateşle imtihanı” dedi ve şunları kaydetti:

BİZİMLE ALAKASI YOK

“Son borsa olayı AK Parti için turnusol kağıdı gibi. Olay geçiştirilecek mi, yoksa gereği yapılacak mı? Milletin kulağı haberlerde, dört gözle izliyor. Cumhurbaşkanımız için de tarihi bir test gibi duruyor. AK hareket, bir partiye sığmayacak kadar misyon taşıyor. Hak ve hukuk terazisinde herkes hesabını vermeli. Konu sadece borsa değil, toplumsal çürüme canımızı yaktı. Hırsızlığı ne Müslümanlık ve ne insanlık kabul eder. Sayın Cumhurbaşkanım neşteri vur, ucu kime dayanırsa dayansın. Yoksa millet sandıkta neşteri vuracak. Bizim buradan gördüğümüz budur. Yazık olmasın bu kadar emeğe ve tarihi misyonumuza.”

Aykan, paylaştığı bu görüşlerin toplumdan da destek gördüğünü söyledi ve “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongreye giderek mi çözüm bulmasını öneriyorsunuz?” sorumuza “Tayyip beyin önünde tarihi bir fırsat var. Bence bu fırsatı değerlendirirse çok iyi eder. Bunun metodunu kendisi çok iyi bilir. Millet Reis’ten onu bekliyor.. Vatandaşın vicdanı rahatsız’’ cevabını verdi.

AKP KURUCUSU

Aykan, AKP’nin kurucu kadrosunda yer aldı. İki dönem Trabzon Belediye Başkanı, iki dönem AKP Trabzon Milletvekili olarak görev yaptı. Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğinde bulundu.

İKİNCİ ÇIKIŞI YAPTI

AKP içinde fon soygununa karşı daha önce de İstanbul Milletvekili Serkan Bayram sesini yükseltmişti, ancak daha sonra sözlerini yumuşatma gereği duymuştu.