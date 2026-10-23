İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından fon soruşturması çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda yeni bir gelişme yaşandı.

Dört farklı şirketin hisse senetleri üzerindeki işlemlere ilişkin başlatılan adli süreçte, hakkında gözaltı kararı bulunan tüm şüpheliler yakalandı. Gözaltındaki isimler arasında eski AKP Milletvekili ve Başbakan Danışmanı Prof. Dr. Ertan Aydın da bulunuyor.

RAPORLAR ETKİLİ OLDU

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan denetim raporları ve yapılan resmi yazılı başvurular doğrultusunda başlatıldı. Yapılan incelemeler; Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin iddiaları kapsadı.

Gözaltına alınan diğer isimler ise şöyle:

KUYAS Yatırım Yöneticisi Abdullah Dal, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Taha Çakmak’ın özel kalemi Fahri Uğur, Hakan Eryılmaz ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı Seda Tarım Kocabalkan.

Öte yandan fon kriziyle ilgili gözaltına alınan 15 kişi dün adliyeye sevk edildi. Savcı 15 kişiden 11’i hakkında tutuklama, 4’ü hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol isteyerek mahkemeye sevk etti.

Prof. Dr. Ertan Aydın kimdir?

Aydın, AKP’nin 2023’teki seçim kampanyasını yönetmiş ve “Türkiye Yüzyılı” sloganının mimarıdır.

Aydın, 2012 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi işlerden sorumlu danışmanı oldu.

Aydın, Erdoğan’ın 2014 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından da danışmanlık görevini sürdürdü.

2015 yılında AKP’den milletvekili seçilen Aydın, daha sonraki yıllarda partinin seçim kampanyalarında da görev aldı.