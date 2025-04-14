AKP eski Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İmamoğlu’na yönelik haksızlıklar ve adaletsizlikler karşısında sessiz kalan yargı mensuplarını protesto etmek amacıyla, tanıdığı hakim ve savcılarla görüşmeme kararı aldığını açıkladı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Hüseyin Kocabıyık:

“Ülkemdeki hukuksuzluğa karşı kendi çapımda mütevazı bir eyleme başladım: yakın-uzak dostum, arkadaşım, akrabam-yakınım ne kadar hakim ve savcı varsa, hiç biriyle görüşmeyeceğim, telefonlarına çıkmayacağım, selamı sabahı keseceğim.

Çünkü onlar adaletsiz düzenin paralı askeri haline getirildiler, bunu da kabullendiler. Ve hepsi olanı biteni görüyor, yaşıyor ve SUSUYORLAR!”

Kocabıyık, ikinci bir paylaşım yaparak, ülkede yaşanan adaletsizlikler karşısında susan hakim ve savcılara da göndermede bulundu.

-Kocabıyık, ifadesinde geçen hakimlerle ilgili, "Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve savcılar yarın elimizi sıkmak için ellerini uzattıkları zaman elleri havada kalacak, bunu bilsinler." dedi.

-Menderes’in katline karar veren 27 Mayıs’ın Yüce Divan savcısı Ömer Altay Egesel emekliliğinde bir seyyar satıcıdan limon almak istedi. O seyyar satıcı Egeseli tanıdı ve ona “ git buradan sana limon filan satmıyorum” dedi. Bugün bu kadar adaletsizlik karşısında susan hakim ve savcılar yarın elimizi sıkmak için ellerini uzattıkları zaman elleri havada kalacak, bunu bilsinler.

-Yazık, içinizden bir tane Recai seçkin gibi bir onurlu hakim çıkmadı; hepiniz Ömer Egesel’e ve Salim Başol’a benziyorsunuz. Egesel’e limon satmayı reddeden seyyar satıcı kadar bile olamadınız.