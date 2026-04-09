Şarkıcı Hadise'nin sahne kıyafeti üzerinden devam eden tartışmalar hakkında görüşleri sorulan Orhan Miroğlu'nun soruyu yanlış anlayıp Orta Doğu analizi yaptığı röportaj sosyal medyada gündem oldu.

45. İstanbul Film Festivali kapılarını izleyiciye açtı. Açılış programına ise konuk 25. ve 26. Dönem AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun röportajı damga vurdu.

Son dönemde şarkıcı Hadise'nin sahne kıyafetleri üzerinden devam eden tartışmalar için görüşleri sorulan Miroğlu, soruyu yanlış anladı.

ŞARKICI HADİSE SORULDU, ORTA DOĞU ANALİZİNE BAŞLADI

Orta Doğu'daki savaş gündemi kapsamında gelişen hadiselerin sorulduğunu düşünen Miroğlu, savaş gündemini yorumlamaya başladı.

"Sahne kıyafetlerini konuşmak iyi bir şey değil. Yani çünkü ben hep şöyle söylüyorum; Büyük tarihi hadiseler, bir ülkenin geçmişi söz konusu olduğu zaman akabinde diye başlayan sözlerden hiç haz etmiyorum. Çünkü akabinden önce ne olduya bakmak lazım. akabinden önce Hamas İsrail'e saldırdı, ABD İran'a saldırdı... Bu değil..." ifadelerini kullanan Miroğlu'nu, muhabir uyardı.

MUHABİR UYARINCA ŞAŞIRDI

Sorunun şarkıcı Hadise ile ilişkili olduğunu öğrenen Miroğlu, şaşkınlığını gizleyemedi.

Gülümseyen ifadelerle röportaja devam eden Miroğlu, "O alanları çok değerlendiremem. Ama sahne kıyafetlerini tartışmak doğru değil ama tartışmaya neden olmak da bir ölçüde sınırlanabilir. Bilemiyorum." dedi.

"HADİSELER BİRBİRİNE KARIŞTI"

Miroğlu da davete ilişkin X paylaşımında, yanlış anlaşılmayla gündeme oturan röportaja atıf yaparak, "45. İstanbul Film Festivali Açılış Programına katıldık. Hadise Hanım'la ilgili sorunun gölgesinde kaldı, hadiseler birbirine karıştı, ama festival ve festivalde gösterilecek ve yarışacak Posta Kutusu 213- Diyarbakır filmi hakkında düşüncelerimizi de paylaştık elbette!" ifadelerini kullandı.