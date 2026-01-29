Milyonlarca emeklinin beklediği 20 bin TL’lik taban maaş düzenlemesi bu gece itibarıyla yürürlüğe girdi. Yapılan artışın yeterliliği tartışılırken, AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden kendi partisine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu.
"EYT GİBİ SİSTEMİ BİRAZ DA BİZ BOZDUK"
Tayyar, 17 milyon emeklinin ekonomik zorluklar nedeniyle öfkeli olduğunu vurguladı, özeleştiride bulundu. Siyasetin bahane bulma yeri olmadığını hatırlatan Tayyar, "Eğri oturup doğru konuşalım. Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi bunu biraz da biz bozduk. Kaldı ki 24 yıldır iktidarız" ifadelerini kullandı.
"SANDIKTA HİRŞİMA ETKİSİ YAPAR"
Tayyar, "Eğer, bu sorun aşılamazsa, emeklilerin öfkesi sandıkta Hiroşima etkisi yapar. Ayrıca, emeklilerin durumu, siyasi fantezi alanı değildir. Zorluklarını paylaşamıyorsak hiç olmazsa duygularıyla oynamayalım" diye ekledi.
Ekonomik zorluklar karşısında en çok bunalan kesimlerin ilk sırasında 17 milyon civarındaki emekliler yer alıyor.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) January 29, 2026
Bu öfkeli kitle, öyle kolay yatışacak gibi de gözükmüyor.
Eğri oturup doğru konuşalım.
Eğer bugün emeklilik sisteminde sorun varsa, EYT meselesinde olduğu gibi…