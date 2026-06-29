Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, partisinin güncel politikaları üzerine eleştirilerde bulundu. Tayyar, partisinin yirmi beş yıl önce belirlenen muhafazakar, demokrat, özgürlükçü ve yenilikçi ideolojisinden uzaklaştığını öne sürdü. Başlangıçta yasaklar, yolsuzluklar ve yoksullukla mücadele vaatleriyle yola çıkıldığını belirten Tayyar, 2011 yılında 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin kamuoyuyla paylaşıldığını hatırlattı.
Partinin uzun yıllar değişimin adresi olduğunu vurgulayan Tayyar, X hesabından şunları yazdı:
"AK Parti 25 yıl önce ideolojisini “muhafazakar, demokrat, özgürlükçü, yenilikçi” olarak tanımlayıp yola çıktı. Yasakları, yolsuzlukları ve yoksulluğu tasfiye edeceğini belirterek topluma yaşanabilir bir ülke hayali kurdurdu. AK Parti ve toplum geleceğe birlikte yürüdü. 2011 yılında seçime giderken 2023 yılı hedeflerini açıkladı. İlk defa bir siyasi parti 3 dönem sonrasına ilişkin program açıklıyordu. Yine “2053” ve “2071” gibi tarihi kırılma anlarının yıldönümlerini yeni “menzil” olarak gösteriyordu. 2023 yılına gelindiğinde AK Parti kendini “devrimci” ve “inovatif” parti olarak tanımlayıp gençleri politikaların merkezine yerleştirdi. Hep değişimin, yeniliğin, umudun adresi oldu. Oysa Sapanca’daki son toplantıda “efsane” ve “destan” gibi geçmişi çağrıştıran, “umut” yoksunu mesajlar öne çıktı. Burada ciddi bir “rota” sorunu var. Mutlaka el atılmalı, AK Parti’nin “devrimci” ruhunu kavrayamayan “yorgunlar” kenara alınmalıdır. Naçizane."