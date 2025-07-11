Türkiye 2024 Ekim ayından beri Terörsüz Türkiye adı verilen bir sürecin içerisinden geçiyor. Bölücü terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı ile kendini feshettiğini açıklayan terör örgütü PKK'ya bağlı 30 kişilik bir grup bugün ilk defa silah bıraktı.

Irak'ın Süleymaniye kentinde belirlenen kırsal alanda düzenlenen törenle silahlar yakıldı. Siyasetin gündemi yeni süreç iken AKP'li Mehmet Metiner soluğu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yanında aldı.

"BİLGE VE CESUR LİDER BAHÇELİ"

Sosyal medya hesabından ziyareti duyuran Metiner şu ifadeleri kullandı:

"PKK’nın silah bıraktığı bu tarihi günde, çağrısıyla süreci bugüne taşıyan bilge ve cesur lider Devlet Bahçeli ile genel merkezdeki makamında görüştük.

Hem kendisiyle bu tarihi günü konuştuk hem yeni döneme dair görüş teatisinde bulunduk.

Kabulleri için çok teşekkür ederim."