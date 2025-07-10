AKP'li eski milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Tayyar, Suriye'deki geçici yönetimin başkanı olan ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütünün lideri Ahmed Şara (namıdiğer Ebu Muhammed el-Colani) ile PKK'nin Suriye yapılanması olan YPG/SDG’nin yöneticisi Mazlum Abdi’nin bir görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Bu görüşmede, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da yer aldığını belirten Tayyar, söz konusu temaslara sert tepki gösterdi.

"TUHAF ŞEYLER OLUYOR"

Tayyar, görüşmeye ilişkin şunlara dikkat çekti:

-Tuhaf şeyler oluyor, izaha muhtaç, bilenlerin anlatması gereken.

-Terör örgütü PKK tüm bileşenleriyle tasfiye olacaktı, oysa YPG, Suriye’de ‘Kuzey Irak’ benzeri ‘özerk’ statüye kavuşturulmak isteniyor sanki.

-ABD, YPG’ye sözde DEAŞ’la mücadele kılıfı altında 130 milyon dolar yeni kaynak hazırlıyor.

-ABD ve Fransa özel temsilcilerinin gözetiminde Suriye Cumhurbaşkanı Şara, YPG lideri Mazlum Abdi’yle bugün bir araya geliyor, gündem, YPG’nin yeni statüsü.

-Şara/Abdi arasında daha önce imzalanmış mutabakat metni hiç uygulanmıyor, YPG mevcut idari ve askeri sınırlarını koruyor.

-Şam yönetimi, petrol ve doğal gaz gelirlerini YPG’yle paylaşmaya devam ediyor.

PKK’nın bazı ağır silahları ve kimi kadroları YPG’ye transfer ediliyor.

-Eğer, PKK, YPG kisvesiyle Suriye’de devletleşecekse, Türkiye için tehdit olmaya devam edecektir.

-Ve İsrail, ABD ile birlikte 4 ülkenin (Türkiye, İran, Irak, Suriye) ortasına yerleşir.

-Muhtemeldir, ilk aşamada İran, sonrası Türkiye’yi bölmeye, Ortadoğu’nun yeni haritasını çizmeye çalışırken, ihtiyaç duyacakları kara gücünü buradan temin edeceklerdir.

-Türkiye, bu tehlikeli oyuna asla izin vermemelidir.

-Gördüğüm kadarıyla devlet içinde bu projeye destek verenler ağırlıkta ve güçlüler.

-Çok yazık.