AKP'li Tayyar, mahkemenin “mutlak butlan” kararını yazdığını öne sürerek, bu kararın açıklanmasının siyasi konjonktür nedeniyle ertelenmiş olabileceğini belirtti.

Tayyar, mahkeme heyetinin kararın doğuracağı toplumsal ve siyasi etkileri hesaba katarak bir zamanlama inisiyatifi kullanabileceğine dikkat çekti.

Yargının bu tür kritik süreçlerde kararı 15 gün veya bir ay gibi bir süreyle zamana yayabileceğini ifade eden Tayyar, özellikle dış politikadaki gerilimlerin bu süreçte etkili olabileceğini söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerginlik gibi bölgesel kriz anlarında Türkiye’nin önceliklerinin değişebileceğini vurgulayan Tayyar, iç siyaseti derinden sarsacak kararların ertelenmesinin doğal olduğunu dile getirdi.