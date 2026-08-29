Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i ifadeye çağırdı.

TAYYAR’DAN “KASET VE ŞANTAJ” İDDİASI

Savcılığın kararının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Şamil Tayyar, Şahin’in AKP’den ayrılış sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Tayyar, Şahin’in AKP’den kopuşunun arkasında “kaset” ve “şantaj” olabileceğini iddia etti.

Tayyar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Nihayet beklenen oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in ifadesine başvuruyor.

Kendisine tahsisli çakarlı üç aracı amacı dışında kullanılıyordu.

Özellikle birisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılma girişiminde kullanılmıştı.

Savcılığın bu kararını geç ama doğru buluyorum.

Dilerim, vesile olur, Şahin kendini AK Parti’den koparan “kaset” iddialarına da açıklık getirir.

Eğer bir şantaja maruz kalmışsa yıllar sonra olsa da yüzleşmesi faydalı olur.

Cumhurbaşkanımız

@RTErdogan’ın 2019’da “paçasını terör örgütlerine kaptırmış” dediği Şahin, böylece kendini de özgürleştirebilir.

Bakalım, bu sorgudan sürpriz çıkacak mı?