Geçmişte AKP’den milletvekilliği yapan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, katıldığı bir programda Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ilıcalı, siyasi partilerin Erdoğan’ın adaylığı etrafında birleşmesi gerektiğini savunarak, “Türkiye İttifakı kurulmalı. Bütün siyasi partiler birleşip Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına destek vermeli” ifadelerini kullandı. Ilıcalı’nın bu sözleri, yaklaşan seçim sürecinde partilerin izlemesi gereken tutuma ilişkin kendi siyasi görüşü olarak gündeme geldi. MUHALEFETE ADAY ÇIKARMAMA ÇAĞRISI Ilıcalı, Erdoğan’ın karşısına başka bir aday çıkarılması ihtimaline ilişkin de değerlendirmede bulundu. Muhalefet partilerinin Erdoğan’a karşı aday göstermemesi gerektiğini savunan Ilıcalı, bu durumda muhalefetin seçimde başarı elde etme ihtimalinin bulunmadığını öne sürerek, “Matematik olarak aday gösterirseniz zaten kazanma şansınız yok” dedi.

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