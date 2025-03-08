AKP'li eski vekil ve Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, trafikte ailesiyle birlikte başka aracın saldırısına uğradıklarını açıkladı.

BAKIR’IN BULUNDUĞU OTOMOBİLE ÇARPTI

Bakır sosyal medya hesabından, otobanda başka bir aracın kendilerine kasıtlı olarak çarptığı görüntüleri paylaştı.

Videoda trafikte seyir halinde olan Bakır'ın aracında sürücü henüz belli olmayan bir başka aracın çarptığı görülüyor.

“EVİMİZİN DİBİNE KURŞUN ATILDI”

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, “İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken, Kaynaşlı’ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti. Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı” ifadelerini kullanarak meydana gelen olayın kaza olmadığını iddia etti.

Bakır, “Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar!” sözleriyle kaza anlarına ait videoyu paylaştı.

“ARAÇ KONTROLDEN ÇIKTI”

Ekol TV'de yer alan habere göre, hakkında silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve mala zarar verme suçlamalarıyla şikâyette bulunan sürücü C.B. gözaltına alındı. C.B. ifadesinde arabanın kontrolden çıkması nedeniyle kazanın gerçekleştiğini ve olayda kasıt bulunmadığını söyledi.