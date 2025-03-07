AKP'li eski vekil ve Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, trafikte ailesiyle birlikte başka aracın saldırısına uğradıklarını açıkladı.

Bakır sosyal medya hesabından, otobanda başka bir aracın kendilerine kasıtlı olarak çarptığı görüntüleri paylaştı.

Videoda trafikte seyir halinde olan Bakır'ın aracında sürücü henüz belli olmayan bir başka aracın çarptığı görülüyor.

Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’dan Ankara’ya otobanda giderken, Kaynaşlı’ya gelmeden, şahıs önce aracımızı trafikte taciz etti. Sonra eşim yol verince aracını bilerek büyük bir hızla önce sol yapıp ivme kazanıp tekrardan sağ yaparak üstümüze kırıp büyük bir kuvvetle bize çarptı. Hakkımda silahlı yakın koruma kararı var. Ancak İçişleri Bakanlığı uygulamıyor. Biz kamuya mal olmuş insanlarız. Cumartesi de evimizin dibinde 2 el korkutma amaçlı kurşun atıldı. Söyleyeceklerim bu kadar!"

'ÇOK SAYIDA SABIKASI ÇIKTI'

Bakır, aracın içinde eşi ve çocuğunun da bulunduğunu söyledi. Bakır bir sonraki paylaşımında da saldırganın yakalandığını belirterek "Şahsın çok sayıda sabıkası çıktı" dedi.