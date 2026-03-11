AKP'nin eski Tokat Milletvekili ve halen iktidara yakınlığıyla bilinen Star Gazetesi yazarı olan Resul Tosun'un oğlu, Beylerbeyi Yapım Ajans sahibi Muhammed Taha Tosun’un, 2024 yılında Kanal 7’de yayınlanan “Bir Yemin Ettim” adlı günlük dizi için bir yatırımcıyla sözleşme imzaladığı belirtildi.

500 BİN DOLARLIK SENET İŞLEME KOYULDU

Sözleşmede dizinin Türkiye’de 100 bölüm, yurt dışında ise 125 bölüm yayınlanacağı şartının yer aldığı ifade edildi. İddiaya göre yatırımcı, dizi için 450 bin dolar ödeyerek projeye ortak oldu. Ancak dizi Türkiye’de 100’üncü bölümde final yaparken, yatırımcı sözleşmede yer alan parayı geri alamadı.

MedyaRadar'da yer alan habere göre bunun üzerine yatırımcı, Muhammed Taha Tosun tarafından imzalanan 500 bin dolarlık (22 milyon 42 bin lira) senedi işleme koydu. Muhammed Taha Tosun’un yatırımcıya “zarar ettim” diyerek parayı daha sonra ödeyeceğini söylediği ancak ödeme yapmadığı öne sürüldü.

EVE HACİZ GİTTİ

Yatırımcının 15 Ekim 2025 tarihli 500 bin dolarlık senedi devreye sokmasının ardından İstanbul Anadolu 14’üncü İcra Dairesi memurlarının hem Resul Tosun’un hem de Muhammed Taha Tosun’un evine haciz işlemi için gittiği bildirildi. Ayrıca Resul Tosun’un yatırımcıyı arayarak “Parayı ben ödeyeceğim” dediği ancak bu sözün de yerine getirilmediği iddia edildi.