İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin her dosyası didik didik inceleniyor. AKP’li belediyelerde gündeme gelen konular üzerine ise yeterince gidilmediğine inanılıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Fatih Belediyesi’nde Sayıştay denetçileri tarafından ortaya konan önemli iddiaları salı günü açıklayacağını belirtti. 58 sayfalık raporu SÖZCÜ inceledi. Raporda, kamu zararına yol açan ve el atılması gereken birçok konuya dikkat çekiliyor.

YA CHP’Lİ OLSAYDI...

Üstelik bu, sadece Fatih Belediyesi için geçerli değil. Belediyeye ilişkin Sayıştay’ın tespitleri olmasına rağmen ilgi bakanlıklar inceleme başlatmamış. Savcılara soruşturma izni de verilmiyor. Benzer durumların küçük bir bölümü bile CHP’li belediyelerde olsa soruşturma üzerine soruşturma açılıyor. CHP lideri Özel’in, Fatih Belediyesi ile ilgili açıklayacağı Sayıştay raporunda yer alan tespitlerden bazıları şunlar:

- Hazine mülkiyetinde olup kira bedeli karşılığında belediye lehine üzerinde irtifak hakkı elde edilen taşınmaz, belediye tarafından bir dernekler federasyonuna tahsis edildi. Söz konusu taşınmazın kira bedeli olarak belediye tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 232 bin lira ödeme yapıldığı halde tahsis yapılan dernek tarafından idareye hiçbir ödeme yapılmadı.

- Meclis kararı ile belediyeye ait taşınmaz, bir amatör spor kulübü derneğine 15 yıllığına tahsis edildi.

Fatih Belediyesi’ne ait binalar derneklere tahsis edildi. Usulsüz tadilata göz yumuldu, kiralama süreleri aşıldı.

İHALESİZ KULLANDIRILDI

- İdarenin görev ve yetki alanında kurulu ve mülkiyeti idareye ait olan reklam alanları ihaleye çıkılmadan idarece belirlenen bir firmaya ve yine idare tarafından takdir edilen bir bedel karşılığında kullandırıldı.

- Belediye başkan yardımcıları birden fazla belediye şirketinden huzur hakkı aldı.

- Mevzuatta öngörülen oranda engelli personel ve sosyal hizmet kapsamında personel istihdam edilmedi.

Yurt olarak inşa edilen bina otel olarak kullanılıyor.

Kira sözleşmesi bitti ama yenisi yapılmadı

- Belediyenin tasarrufunda bulunan park, yol, yeşil alan, otopark ve oyun alanı gibi tapuda kamuya terk edilen bazı yerler ve idarenin özel mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazlar hukuka aykırı bir şekilde işgal edildi.

- İşgal edenler söz konusu yerlerden çıkarılmadı ve bunun yerine geçmişe dönük olarak tespit edilen ecrimisil tutarlarının kira alır gibi ileriye dönük de uygulanarak işgallerin devam ettirilmesi sağlandı.

- İmar planlarında park alanı olarak belirlenen ve tüm vatandaşların kullanımına açık olması gereken yerler, işgal edildi, otopark vb. şekilde amacı dışında kullandırıldı.

- Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların kiraya verilmesine ilişkin sözleşme sürelerinin sonunda yeniden kiraya verme ihalesi yapılmadı, kira süreleri hukuk dışı uzatıldı.

- Gecekondu Fonu’nda biriken tutarlar mevzuatta belirtilen amaca aykırı olarak kullanıldı.

- Otopark hesabında toplanan tutarların otopark yapımı yerine idarenin cari harcamalarında kullanılmadı.

ZARAR AÇIKLANACAK MI?

Raporu inceleyen bir uzman, “Nedense bu tespitlerle ilgili bugüne kadar ne ilgili bakanlık bir inceleme başlattı ne de savcılarca herhangi bir soruşturma açıldı” diye yorum yaptı. CHP lideri Özgür Özel’in bu olayda ortaya çıkan kamu zararının rakamlarını açıklaması bekleniyor.

YURT BİNASIYDI OTEL OLARAK İŞLETİLİYOR

Devlet servet kaybetti birileri büyük kâr etti

- Belediyeye ait arsa üzerinde öğrenci yurt binası inşa edildi ve yapı 25 yıl süreyle öğrenci yurdu olarak işletilmesi yönünde bir sözleşme yapılarak bir şirkete ihale edildi. Buna rağmen şirket hukuk dışı olarak burayı otel yapıp işletiyor.

- Belediyeye ait olmayan 595 metrekare alanlı bodrum kat, zemin kat ve 5 normal kattan oluşan bina 30 yıl süre ile belediye tarafından kiraya verildi.

- Belediyenin mülkiyetinde bulunan ve en fazla 10 yıl süre ile kiralanabilecek bazı taşınmazlar hukuk dışı olarak 10 yıldan fazla süre ile kiraya verildi.

Silüeti bozan devasa binaya dokunulmadı

İstanbul’un en kadim yerlerini barındıran Fatih Belediyesi sınırları içindeki bölgenin görüntüsü bu. Sağ üstte, tüm silüeti bozan, arkadaki Osmanlı camilerini bile kapatan devasa bir tarikat binası var. Kendi internet sitesinde belediye ise şöyle diyor: “Medeniyetlere ev sahipliği yapan, Roma ve Bizans İmparatorlukları ile Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış ve 10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı olan Fatih Belediyesi, bu eşsiz hazineye sahip çıkmak için ‘Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü’ kuruldu.”