Şencan’ın başvurusunda, ihale dokümanlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine aykırı hazırlandığı, teknik şartnamelerde belirli marka ve ürünlerin doğrudan ya da dolaylı biçimde işaret edilerek rekabetin sınırlandırıldığı öne sürüldü. Dilekçede, birim fiyat teklif cetvelinde bazı ürünlerin marka ve kodlarıyla birlikte yer aldığı, “ALPS” markasının doğrudan yazıldığı belirtilerek bunun belirli firmalara avantaj sağladığı iddia edildi.

MARKA VE ÜRÜN KODLARI ŞARTNAMEYE GİRDİ

Suç duyurusu dilekçesinde, birim fiyat teklif cetvelinde bazı ürünlerin marka ve kodlarıyla birlikte yer aldığı belirtildi. Dilekçede, “ALPS” markasının doğrudan şartnameye yazıldığı ve belirli ürün kodlarına yer verildiği kaydedilerek bunun kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu savunuldu. Şencan, söz konusu düzenlemelerin rekabeti daralttığını ve belirli firmalara avantaj sağladığını öne sürdü.

'REKABET ORTADAN KALDIRILDI'

Başvuruda, teknik şartnamelerdeki bazı kriterlerin de piyasadaki çok sayıda ürünü dışlayacak nitelikte olduğu belirtildi. Özellikle karbon ayak, hidrolik ayak ve myoelektrik el sistemlerine ilişkin teknik özelliklerin belirli üreticilerin ürünlerini tarif ettiği ileri sürülürken, bu düzenlemelerin bilimsel ya da tıbbi zorunluluktan çok belirli firmaları işaret ettiği ve rekabeti ortadan kaldırdığı iddia edildi. Dilekçede ayrıca yüklenici firmadan 18 ay boyunca beş teknik personelin belediye tesislerinde görevlendirilmesinin istenmesine tepki gösterildi. Bu uygulamanın mal alımı ihalesini fiilen hizmet alımına dönüştürdüğü, mevzuata aykırı olduğu ve ihaleye katılımı mali açıdan zorlaştırdığı savunuldu.

SAVCILIĞA SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Şencan, ihale sürecinde görev alan yetkililer, ihale komisyonu üyeleri ile teknik ve idari şartnameleri hazırlayan görevliler hakkında “ihaleye fesat karıştırma”, “görevi kötüye kullanma”, kamu ihale mevzuatına aykırılık ve kamu zararına neden olma iddialarıyla soruşturma açılmasını talep etti. Başvuruda, teknik kriterler ve marka yönlendirmelerinin bilirkişilerce incelenmesi ve sorumlular hakkında kamu davası açılması çağrısı yapıldı.