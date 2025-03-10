Esad yönetimin devrilmesi sonrasında Suriye yönetimine cihatçı HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin gelmesiyle Suriye’ye ilgisi artan AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, mart ayı meclis toplantısında Şam ve Halep şehirlerinin kardeş şehir ilan edilmesi maddesini görüştü. Yapılan görüşmelerinin ardından iki kentin kardeş şehir ilan edilmesi maddeleri çoğunluktaki AKP meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

AKP’Lİ BELEDİYE ŞAM VE HALEP’İ KARDEŞ ŞEHİR İLAN ETTİ

Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Mart ayı oturumuna sunulan gündem teklifinde, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Suriye’nin Şam ile Halep şehri arasında müşterek bir kardeş şehir ilişkisi kurularak, iki şehir arasında ortak projeler geliştirmek, yürütmek ve çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek amaçlanmakta olup, bu kapsamda Gaziantep ve Şam şehirleri arasında Kardeş Şehir ilişkisinin kurulması ve kardeş şehir protokolünün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e yetki verilmesi” istendi.

"KATLİAMA GÖZ YUMMUŞ OLACAKSINIZ”

Rejim tarafından Alevilerin katledildiğini belirten CHP’li meclis üyesi Hasan Şencan, “Bu gündem maddesi son günlerde yaşanan Alevi katliamlarının görmezden gelinmesi demektir. Esat rejiminin değişmesiyle kravat takılan sözde kahraman olarak ilan edilen eli kanlı teröristler Suriye’de Alevileri katlediyor. Lazkiye’de, Hama’da, Humus gibi bölgelerde Alevi çocuk, genç, kadın demeden öldürülüyor ve evleri yakılıyor. Bu soykırım insanlık onuru bir saldırıdır. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu katliama ses çıkarıp bu vahşet durana kadar bu ülkeyle ilgili ilişkilerimizin durdurulmasını talep ediyoruz. Alevi katliamı bir insanlık onuru için nasıl Gazze’de yüksek ses çıkardıysak burada da sesimizin yüksek çıkması lazım. Tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çağrımdır, Suriye’deki Alevi katliamına dur diyelim ve ilişkilerimizi askıya alalım. Bu madde meclisten geçerse bu katliama göz yummuş olacaksınız” ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

AKP’li yönetimin, Şam ve Halep’i kardeş şehir ilan etmesi önerisi CHP’lilerin red oyuna rağmen oy çokluğuyla kabul edildi.

HALILARI BİLAL ERDOĞAN İLE SERMİŞTİ

AKP’li Fatma Şahin, Şam’da bulunan Emevi Camii ile Halep'in en büyük camisi Ulu Cami'nin halılarının yenilenmesine talip olmuş ve Gaziantep’te hazırlanan halıları geçtiğimiz ay AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile birlikte Emevi Camisi'nin içerisindeki bir bölüme sermişti.