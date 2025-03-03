Deprem felaketinden büyük oranda etkilenen, binlerce evin yıkıldığı ve ağır hasarlı hale geldiği Gaziantep'te tartışmalara neden olacak bir ihaleye daha imza atıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgiler göre, AKP’li Fatma Şahin’in yönetimindeki Gaziantep Büyükşehir Belediyesi “Muhtelif bitki alım işi" adı altında bir ihale düzenledi. Belediye, milyonluk ihaleyi kendi şirketine verdi.

BİTKİLERE MİLYONLAR VERİLDİ

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 14 Ocak 2025’te “Muhtelif Bitki Alım İşi” adı altında bir ihale düzenledi. Yaklaşık maliyeti 22 milyon 858 bin 711 TL olan ihale 19 milyon 225 bin TL bedelle belediye iştiraki GBB Danışmanlık ve Personel Hizmetleri Anonim Şirketi’ne verildi. Bitki alımı ihale sözleşmesinin ise 11 Şubat’ta imzalandığı görüldü. İhale kapsamında alınan 60 kalem bitki ve ağaç arasında “Duvar formlu alev çalısı, duvar formlu kartopu, duvar formlu kaymak ağacı, sabır ağacı, şemsiye formlu örgü gövdeli alev ağacı, Londra çınarı, duvar formlu süs ağacı” da yer alıyor.