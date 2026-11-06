Türkiye'nin gündeminden düşmeyen fon skandalında son olarak eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasının ardından AKP içinden eleştiriler gelmeye devam ediyor. AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Aziz Babuşçu da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda skandala karşılan tüm isimlerin açıklanmasını istedi.

Babuşcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bütün liste açıklansın, en ağır cezaya da çarptırılsınlar. Mesele bitmiş, sorun çözülmüş mü olacak? Bu yapının hayat bulduğu iklim değişmedikçe ahlak siyasetin güvenli limanı olamayacaktır" ifadelerini kullandı.

Soruşturma sürecine ilişkin tartışmalar sürerken, AKP grubundan ve kabine kanadından da isimlerin ve listelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiği yönünde peş peşe açıklamalar geldi.

AKP'nin TBMM yönetimindeki üç grup başkanvekili, farklı platformlarda yaptıkları konuşmalarda soruşturma kapsamındaki kişi ve listelerin açıklanması çağrısında bulundu.

"BU İSİMLER DE AÇIKLANMALIDIR"

AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül, konuya ilişkin açıklamasında haksız kazanç sağlayanların duyurulması gerektiğini belirterek, "Milletin parasına çöken her kim varsa, haksız kazanç elde eden her kim varsa bunların isimlerinin de kamuoyu tarafından bilinmesi hakkı vardır. Soruşturmalar neticesinde bu isimler de açıklanmalıdır" dedi.

"LİSTENİN TAMAMININ AÇIKLANMASINI İSTİYORUM"

Bir diğer AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise TBMM'de yaptığı konuşmada şu değerlendirmede bulundu:

"Listenin tamamının açıklanmasını istiyorum. Hepsinin açıklanmasını istiyorum. Tamam, nasıl olursa bilmiyorum ama bu liste açıklansın, herkes bence huzura ulaşsın."

"HİÇ KİMSENİN ARKASINDA DEĞİLİZ"

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında listelerin kamuoyuyla paylaşılmasını desteklediklerini ifade ederek, "Hiç kimsenin, hiçbir hırsızın da yolsuzun da arsızın da arkasında değiliz. Listeler de açıklansın, herkese gereken işlem yapılsın, bunu sonuna kadar savunuyoruz ve söylüyoruz, aynı kararlılıktayız" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEHMET ŞİMŞEK: "AÇIKLANMASINI TERCİH EDERİM"

Meclis grubunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmede bulundu. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Şimşek, fon işlemlerinin bütünüyle kayıt altında tutulduğunu vurguladı.

Listelerin açıklanmasına ilişkin soru üzerine Bakan Şimşek, şu açıklamayı yaptı:

"Bu fonların doğumundan ölümüne kadar bütün işlemleri inceleniyor. Kapalı iken tutup tasfiye kararı verilene kadar ve tasfiye bitene kadar bütün işlemler kayıt altında. MKK kayıtları çok sağlamdır. ‘Bu listeler niye açıklanmıyor?’ deniyor. Bu listelerin açıklanıp açıklanmaması hususunda benim bir engelim yok. Ben şahsen mümkünse açıklanmasını tercih ederim."

Yapılan bu açıklamaların ardından dosya kapsamındaki isim ve listelerin yayımlanıp yayımlanmayacağı veya hangi takvimde duyurulacağına ilişkin henüz resmi bir karar paylaşılmadı.