AKP Rize İl Gençlik Kolları Başkanı Onuralp Kazmaz’ın İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine atandığı açıklandı. Atamaya ilişkin ilk açıklama AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer’den geldi.

AKP’Lİ BAŞKAN BAKANLIĞA DANIŞMAN YAPILDI

AKP teşkilatında uzun süredir görev yapan Onuralp Kazmaz’ın, İçişleri Bakanlığı bünyesinde danışmanlık görevine getirildiği duyuruldu. Atama, AKP Rize İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayla kamuoyuna bildirildi.

AKP Rize İl Başkanı Yılmaz Katmer, yayımladığı mesajda Kazmaz’ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Katmer, açıklamasında Kazmaz’ın üstlendiği görevin ülkeye ve millete hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni etti.

İLK TEBRİĞİ AKP İL BAŞKANI YAPTI

Katmer, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakan Danışmanlığı görevine atanan İl Gençlik Kolları Başkanımız Onuralp Kazmaz’ı tebrik ediyor, yeni görevinde üstün başarılar diliyorum. Kendisine tevdi edilen bu önemli görevin hayırlı olmasını temenni ediyor; İçişleri Bakan Danışmanlığı vazifesinde ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmasını, yeni görevinin aziz milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.”