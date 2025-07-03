Enerji ve maden alanlarına dair düzenlemeleri içeren kanun teklifi AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank başkanlığında Haziran ayındaki komisyon toplantısında kabul edilmişti.

Muhalefet, teklifin 11’inci maddesiyle zeytinlik alanlarda madencilik yapılabilmesinin önünün açıldığını savunmuş, teklifin geri çekilmesini istemişti.

'YA BİR ÖNCE TEŞEKKÜR EDİN'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bugün Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin zeytinliklerle ilgili sorusuna sert cevap verdi:

"Ya bir teşekkür edin, şu AK Parti’ye bir teşekkür edin ya! 2003'te 87 milyon olan zeytinlik sayısı şu an 210 milyon. Nasıl oldu bu?Toplum yalan, sahte bilgilerle manipüle edildi. Türkiye'nin AKP'den önce zeytin sayısı 87 milyon, AKP döneminde ise 210 milyona çıkarıldı.Kanun teklifimiz çok açık. Termik santralimizin havzasında bulunan linyit kömürüne ulaşabilmek için 50 bine yakın zeytin ağacını çok özel yöntemlerle taşınması suretiyle düzenleme yaptık. Şimdi onu aldılar, 'bütün zeytinlikleri yok ediyorlar' diye yalan söylüyorlar. Geçen bir gazete de millevekillerini manşet yapmış. Zeytinlikleri yok edecekler falan diye... Bunu yazanlar gazeteci falan değil düşman. Sen bu ülkeye düşmanlık yapıyorsun. Bütün bilim adamları 'taşınabilir, uygundur' dedi. Şimdi sen insanları niye kışkırtıyorsun. Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir? Söyleyin de bilelim ya..."