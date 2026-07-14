Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren ekonomiye yönelik kanun teklifi sırasında milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışma oturuma damga vurdu.

AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan komisyonda, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi, turizm sektörüne yönelik prim desteği ve imalat sanayisinde istihdam teşviklerini içeren düzenlemeler ele alındı.

Teklifin görüşmeleri esnasında İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş arasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndaki (EPDK) yolsuzluk iddiaları gerginliğe ve tartışmaya neden oldu.

Usta'nın EPDK'daki elektrik alımına ilişkin uygulamalarla 20 yılda toplamda 53,1 milyar dolarlık yolsuzluk yapıldığı iddiasını gündeme getirmesi üzerine İsmail Güneş, itiraz ederek doğru olmadığını savundu. İkilinin arasındaki sözlü sataşmanın devam etmesi üzerine komisyonda teklifin görüşmelerine 5 dakika ara verildi.

Komisyona ara verilmesinin ardından da Güneş ve Usta arasındaki tartışma devam etti. Güneş’in "Adam olamamışsın gelmişsin buraya" demesi üzerine Usta, "Sen adam değilsin" karşılığını verdi. Usta "Utanmaz herif. Adam değilmişim. Hakaret etme, bir bildiğin varsa bildiğini konuş" diyerek Güneş’in oturduğu sıraya yöneldi. Komisyondaki diğer milletvekillerinin araya girmesi ile Usta ve Güneş arasındaki gerginlik yatıştırıldı.

Ara sırasında da devam eden tartışmada taraflar arasında sert ifadeler kullanıldı. Karşılıklı sözlerin ardından Erhan Usta, Güneş'in bulunduğu bölüme yönelirken, araya giren diğer milletvekilleri olası bir fiziki gerginliği önledi.