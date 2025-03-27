"İmar Affı" reklam filmi ile hafızalara kazınan ve AKP döneminde İBB'den 8 günlük etkinlik için 187 bin 500 lira ödeme alan Hasan Kaçan, dün İmamoğlu protestoları sırasında polisten kaçan Pikachuyu hedef aldı.
PİKACHU KOSTÜMÜ GİYİP POLİSTEN KAÇMIŞTI
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde İmamoğlu için düzenlenen protesto gösterilerinde yoğun bir kalabalık görülürken, göstericileri dağıtmak için biber gazı kullanan kolluk güçleri, pokemon kostümü giymiş eylemciyi uzun süre boyunca kovalamıştı.
Pikaçu kıyafetli olan kişi kıyafetiyle polisle beraber poz verdiği görüntüler de dolaşıma düşmüş ve gündemde kalmaya devam etmişti.
"AJAN İŞİDİR"
Protestolar ve eylemler devam ederken AKP'li Hasan Kaçan Pikachu'ya sosyal medya hesabından tepki gösterdi.
Kaçan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Bunların tamamı özel çalışılmış ajans işidir. Kanunsuzluğu, vandallığı gençlere sevimli gösterme çalışmasıdır. Gaz maskeli semazen figüründen, Pikaçu karakterine, polis önünde evlenme teklif edenden, Örümcek Adam kostümlüsüne kadar profesyonel prodüksiyondur. Karakterler, yazılmış bir senaryonun aktörleridir. Ortada komik bir şey yok. Vahşet var, çapul var, vandallık var. Ajansın algı çalışması var."