SÖZCÜ’nün AKP’li eski bakanlar ve milletvekillerinin şirketlerde üst düzey görev almasına yönelik haberi, TBMM’de de tartışma yarattı. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Boğaziçi mezunu birkaç dil biliyor, hepsi dereceye giriyor ama bu gençler işsiz, eski milletvekili ve bakanlar ise önemli görevlerde. Bu vicdani mi, 22 yıllık utanç tablosu” dedi.

BAŞARIR TEK TEK SAYDI

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ise “İnsanlar işlerini yapıp çalışıyorsa bu utanç tablosu olamaz’’ savunması yaptı. Başarır Meclis Genel Kurulundaki konuşmasında şöyle dedi:

“Eski Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Kuzey Marmara Otoyol İşletmesinde CEO; eski Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Albaraka Yönetim Kurulu Başkanı ve üyesi, BİM’in de Başkanı. Eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Halk Bankası Yönetim Kurulu Üyesi; eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, Rönesans Holding, en büyük ihaleleri verdiğimiz şirketin yönetim kurulunda; Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan Emlak Katılımın yönetiminde; eski Bakan Nurettin Canikli, Albayrak Grubunda Başkan Yardımcısı; Naci Ağbal, AKSA Kazancı Holdingde; eski Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kalyon Holding Yönetim Kurulunda. Vecdi Gönül, Abdülkadir Aksu daha da var. Neden AKP’li hiçbir fâni açıkta kalmıyor?”