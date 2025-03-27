Eski Üsküdar Belediye Başkanı AKP'li Hilmi Türkmen, CHP lideri Özgür Özel’in Saraçhane’deki konuşmasında otobüs üzerinde duran genç kadının Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürülmesini öven paylaşım yapan Ezgi Yıldız olduğunu iddia etti.

Türkmen'in iddiasına göre, otobüsün üstünde yer alan ve Özgür Özel'in konuşmasına katılan genç, "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" paylaşımını yapan Ezgi Yıldız’dı. Fakat, bu iddia doğru çıkmadı. O görüntülerdeki genç, isminin "Bengisu" olduğunu açıklayarak, söz konusu paylaşımın kendisiyle ilgisi olmadığını belirtti

PAYLAŞIMINI HEMEN SİLDİ

Türkmen yaptığı paylaşımı 'herkes duysun' diye paylaşmıştı ancak daha sonra gerçek ortaya çıkınca gelen tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

ŞİKAYETÇİ OLACAK

Otobüsteki genç kadın ise iddiayı yalanlayan bir video paylaştı. Videoda isminin “Bengisu” olduğunu söyleyen genç kadın, “25 Mart 2025 tarihinde gençlik temsilcilerinden biri olarak Özgür Özel’in otobüsünün üzerindeydim. Ana akım ve sosyal medya hesaplarında, bana ait görüntüleri başka birisininmiş gibi yayılarak, dezenformasyon yapılmasını üzülerek takip etmekteyim. Bu iddialardan dolayı hedef haline getirilmek beni oldukça rahatsız ettiği için bu videoyu çekmek istedim” dedi.

Genç kadın, yanlış kimlik tespiti nedeniyle şikayetçi olacağını açıkladı.