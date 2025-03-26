Eski AKP İzmir milletvekili Kocabıyık, şu an tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını eleştirerek, "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" demişti.

Kocabıyık, "tedbirli kesin ihraç" kararıyla AKP Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmişti. Kocabıyık hakkında son dakika gelişmesi de yaşandı. Kocabıyık, AKP'den ihraç edildi.

İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, sosyal medya hesabından partiden ihraç edildiğini duyurdu.

Kocabıyık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'nde çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak, partiden ihraç sürecine tepki gösterdi. Kocabıyık, paylaşımında "Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu o gün ilkokuldaydı" ifadelerini kullandı.

Kocabıyık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Burası Pınarhisar Cezaevi. Bu fotoğrafın içinde o gün hukuksuzluğa, haksızlığa uğrayan Recep Tayyip Erdoğan var. Erol Olçok var, Hayati Yazıcı var, başımızda dikili gardiyan var ve ben varım. Bugün benim için ihraç kararı verenlerin çoğu daha ilk mektep talebesiydi muhtemelen. AK Partili olmayı şeref çizgisinden utanılacak bir çizgiye taşıyanlar utansın!”