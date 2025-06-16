Muğla’da 2022 yılında İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan ve görev süresi geçen yıl 2026 yılına kadar uzatılan Ali Burak Mülayim, beklenmedik bir şekilde görevden alındı.
Mülayim’in yerine atanan Eriş Başaran Akça, İl Halk Sağlığı Müdürü ve aynı zamanda İl Sağlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Akça, Kasım 2024’te görevden istifa eden AKP İl Başkanı Gültekin Akça’nın eşi olduğu ortaya çıktı. Eriş Akça, 2023 yılında Muğla’da KADEM temsilciliğini açtı ve il temsilciliği görevini de üstlendi.