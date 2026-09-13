AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı ile bir kadın arasında geçtiği öne sürülen 6 dakikalık ses kaydı, sosyal medyada gündem oldu.

'GÖREV YERİYLE İLGİLİ TALEP' İDDİASI

Sosyal medyada yayılan ses kaydında, bir kadının görev yeriyle ilgili talebini erkek olduğu öne sürülen kişiye ilettiği ve görüşme sırasında bazı ifadelerin kullanıldığı iddia edildi. Yaklaşık 6 dakikalık kayıt kısa sürede gündem olurken, olayın ardından AKP Kilis İl Başkanı Serhan Diyarbakırlı görevinden ayrıldı.

DİYARBAKIRLI "KUMPAS" DEDİ

Diyarbakırlı, kaydın montajlanarak kendisine yönelik bir kumpas oluşturulduğunu savundu ve konuyu yargıya taşıyacağını açıkladı. Partisinin zarar görmemesi ve yürütülecek soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerlemesi amacıyla il başkanlığı görevinden istifa ettiğini belirtti.

SES KAYDINDAKİ KADIN GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan gelişmelerin ardından konu Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturulmaya başlandı. Kiliskenthaber’de yer alan habere göre yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu ses kaydında yer aldığı belirtilen kadın gözaltına alındı.