AKP Buca İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Eyyüp Kadir İnan, teşkilatın 2028 seçimlerinde Erdoğan'ı rekor oyla cumhurbaşkanı seçeceğini söyledi. İnan, sandıkta partisini hedef alanlara ve İsrail'e karşı gereken cevabın verileceğini savundu.

“İZMİR, CUMHUR İTTİFAKI'NIN KALESİ”

İzmir'deki teşkilat çalışmalarına değinen İnan, “Bugün AK Parti, Ege'nin incisi ve İzmir Cumhur İttifakı'nın kalesi pozisyonuna gelmiştir. Bu sizin başarınızdır” ifadelerini kullandı. Konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki isimleri de eleştiren İnan, partisinin teşkilatında ayrışmaya izin vermeyeceklerini belirtti.

“BUCA VE İZMİR YEŞİLE KAVUŞACAK”

İzmir'deki sorunların çözümü için çalışmalar yürütüleceğini söyleyen İnan, 25 yıllık meselelerin 2,5 yıl içinde çözüme kavuşturulacağını öne sürdü. Buca ve İzmir'deki sokakların yeşil alanlara, aydınlığa ve millet bahçelerine kavuşacağını ifade etti.

MUHALEFETE “İZMİR MERKEZLİ SİYASET” ÇAĞRISI

İnan, büyükşehir ve ilçe belediye meclisi üyelerine de seslenerek İstanbul ve rüşvet üzerinden siyaset yapmak yerine İzmir'in sorunlarına odaklanmaları gerektiğini savundu. Farklı siyasi partilerden isimleri kucaklayacaklarını belirten İnan, “Tek bir şartımız var: İzmir merkezli siyaset yapsınlar” dedi.