Beşiktaş Belediyesi’ne düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında organize suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklanan Diyarbakırlı iş insanı Aziz İhsan Aktaş’ın hükümete yakın işadamlarıyla ortak olduğu mal varlıklarına el konulmadığı ortaya çıktı. Bunlardan biri de Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonlarından Elif Petrol istasyonu. Bu istasyona Aktaş ile birlikte Güven Asfalt’ın sahipleri de ortak. Yine Aktaş’ın AKP’li isimlerle ortak olduğu gemilerle Kıbrıs başta olmak üzere yurtdışına akaryakıt taşıdıkları şirketleriyle ilgili de herhangi bir tedbir ve el koyma kararı olmadığı faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü belirlendi. Güven Asfalt A.Ş.’nin yönetiminde ise AKP’nin eski Ankara İl Başkan Yardımcısı Hayrettin Coşkun ile Erzurum’un Pasinler İlçesinin AKP’li eski belediye başkanı Ahmet Dölekli’nin yakın akrabası olan Gürkan Dölekli bulunuyor.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK, DÜNYANIN 3. BÜYÜK BENZİN İSTASYONU

Aziz İhsan Aktaş’a ait benzin istasyonu Gaziosmanpaşa’da TEM kenarında bulunuyor. Avrupa’nın en büyük, dünyanın üçüncü büyük akaryakıt istasyonu.





TEM’DE DEV ARAZİ

Bu iki ismin de Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonu olan Elif Petrolün ortakları olduğu ve istasyonla ilgili el koyma, tedbir kararı gibi herhangi bir yaptırım kararı olmadığı, günlük rutin faaliyetlerini kesintisiz sürdürdüğü öğrenildi. TEM otoyolu üzerindeki Elif Petrol Opet akaryakıt istasyonu 76 pompa ile Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise 3. büyük akaryakıt istasyonu. Devasa akaryakıt istasyonunun arazisinin ise Karayolları Genel Müdürlüğüne ait olduğu ve yap-işlet-devlet modeliyle cüzi bir kiralama bedeliyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tahsis edildiği belirlendi. Aynı bölgede şartları yerine getirdiği halde akaryakıt istasyonu açmak isteyen başka bir şirkete ise izin verilmemesi dikkat çekti.

YETKİ DEVRİ YAPILDI

Aziz İhsan Aktaş ile Güven Asfalt’ın ortak olduğu akaryakıt istasyonunun açılması için İBB ile Gaziosmanpaşa Belediyesi uygunluk kriterlerini taşımadığı için ruhsat vermedi. Ancak ruhsat işlemleriyle ilgili yetki, daha sonra belediyelerden alınarak Çevre Bakanlığı’na devredildi. Aktaş, bu süreçte AKP tarafından 18 Kasım 2024’te Meclis’e sunulan ve 12 Aralık 2024’te yürürlüğe giren Köy Kanunu değişikliği ile amacına ulaştı. Aktaş’ın TEM otoyolundaki petrol istasyonuna ruhsat almasının önünü açtı. Şu anda 7/24 faaliyetine kesintisiz devam ediyor.

PERLA FAALİYETTE

Aktaş’ın 7 Kasım 2023’te Cengiz Holding’in sahibi Mehmet Cengiz’in yeğeni olan Nurettin Cengiz ile Güven Asfalt’ın sahibi Gürkan Dölekli ile birlikte kurduğu Perla Denizcilik A.Ş.’nin de faaliyetlerini sürdürdüğü belirlendi. Bununla ilgili de şirket adına tescilli gerek taşınmaz mal varlıkları, gerekse banka hesap hareketlerine de herhangi bir bloke ve tedbir kararıalınmadığı ortaya çıktı. Perla Denizcilik A.Ş.’nin kurulduktan sonra uluslar arası akaryakıt taşımacılığında kullanılmak üzere Rusya’da inşa edilen Liberya bandralı bir gemi de satın aldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü 17 Ocak 2024’te yayınladığı duyuruda, Perla Denizcilik’in yeni gemisine Türk bayrağı çekip adını da AKP’nin seçim sloganına atıf yaparcasına ‘Yeni Yüzyıl’ olarak değiştirdi. Bu gemiyle yurtdışına akaryakıt taşımacılığı yapıldı. Firma faaliyetini sürdürüyor.

17 Ocak 2024’te Perla Denizcilik’in gemisine AKP’nin seçim sloganına atıf yaparcasına ‘Yeni Yüzyıl’ ismi verildi.

MİLYON DOLARLIK İHALELER

Sadece CHP’li belediyelerle yaptığı işlerle tedbir kararı konulan Aktaş’ın Kıbrıs’ta da AKP’li işadamı ortaklarıyla milyon dolarlık ihaleler aldığı belirlendi. Aktaş’ın Kıbrıs’ta adrese teslim birçok ihale aldığı, bunlardan birinin de 4 milyon 346 bin 320 Euro’luk elektronik sayaç alımı ihalesi olduğu öğrenildi.

KONKORDATO TALEP ETTİ

Aktaş tutuklandıktan sonra Anadolu 2 Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından borçlarını ödeyemediği için konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, konkordato komiseri atadıktan sonra 12 Mayıs 2025 gününe kadar üç aylık geçici süreyle konkordato mühleti verilmesi talebini kabul etti.