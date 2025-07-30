Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, dünyada bugüne kadar meydana gelen en büyük 10 depremden biri olarak kayda geçti.

Nüfusu yaklaşık 2 bin 400 olan Severo-Kurilsk'te, tsunami sonucu can kaybı olmadığı, bölgede yaşayanların güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Ayrıca Hawaii ve ABD'nin bazı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

ATATÜRK VE CUMHURİYET DEVRİMLERİNİ HEDEF ALDI

AKP'li Birinci ise, "Rusya gibi gelişmekte olan bir ülke dahi depremle imtihanını başarı ile veriyor. Sovyet disiplini mi diyelim, ne dersek diyelim... İnsan sormadan geçemiyor, biz neden uzun yıllardır bilimle birlikte büyümeyi başaramadık?" ifadelerini kullandığı paylaşımında Cumhuriyet kazanımlarını ve Atatürk devrimlerini 'şekilci' olmakla suçlayarak şu sözlerle hedef aldı:

"Cumhuriyetin kazanımları ve modernleşme, neden şekilden, kıyafetten, şapkadan, takvimden, yazıdan ibaret kaldı?

Neden fikri derinliğe sirayet edemedi?

Neden Cumhuriyet mimarisi, sanatı, bilimselliği oluşamadı?

Bunlar basmakalıp sloganlarla geçiştirilemeyecek kadar önemli sorular. Özeleştiri yapıp, ne yaptıysak o yöntemi değiştirmeliyiz."