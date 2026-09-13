Türkiye siyasetinde en çok tartışılan konular arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı yer alırken, AKP cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, gazeteci Edip Üzen'e yaptığı açıklamada konuya ilişkin net konuştu. Yavuz, seçim tarihinin 2028 sonrası olacağını düşündüğünü belirtirken, "Bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor" diye konuştu.

'SEÇİM BİR HAFTA ERKENE ALINSA DAHİ...'

Gazeteci Üzen, Yavuz'un ifadelerini şöyle aktardı:

"AK Parti'li Yavuz: Seçimin, 2028 sonrası olacağını düşünüyorum. Seçim bir hafta dahi erkene alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor.

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile bir araya geldik. Yavuz, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yavuz, yaptığı açıklamada 2028 sonrasında seçim olacağını düşündüğünü belirterek, ‘Seçim yenilenme olur. Fakat bir hafta erkene dahi alınsa Cumhurbaşkanımız aday olabiliyor’ dedi.

AK Parti ile en yakın rakibi arasında şu anda 7-8 puan fark bulunduğunu ifade eden Yavuz, ‘Bütün anketlerde 2023 seçimlerinden daha iyiyiz’ ifadelerini kullandı."