İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişinin ardından başlayan yeni siyasi süreçte ilk temas gerçekleşti. AKP heyetinin Tugay’a yaptığı ziyarette İzmir’in sorunları ve kentin geleceği ele alındı. AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tugay’a destek verilmesi yönünde teşkilata özel talimat ilettiğini açıkladı.

AKP HEYETİNDEN TUGAY’A İLK ZİYARET

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişinin ardından AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki heyet, Tugay’ı ziyaret etti. Ziyarete AKP İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mustafa Bilici ve Şebnem Bursalı’nın yanı sıra Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Menderes Belediye Başkanvekili Asuman Şen katıldı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, görüşmenin samimi ve yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek İzmir’in sorunları ve kentin geleceğinin ele alındığını söyledi.

ERDOĞAN’IN ÖZEL TALİMATINI AÇIKLADI

Cemil Tugay’ın AKP teşkilatında nasıl karşılandığına ilişkin soruyu yanıtlayan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel bir talimatı olduğunu belirtti.

Bursalı, Erdoğan’ın milletvekilleri başta olmak üzere tüm AKP teşkilatına, İzmir’e hizmet konusunda Cemil Tugay’a destek verilmesi yönünde talimat ilettiğini söyledi.

Bursalı, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın biz milletvekilleri başta olmak üzere tüm AK Parti teşkilatına özel bir talimatı var: İzmir’e hizmet noktasında Cemil Bey’in her zaman destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

“ARTIK SÖZ DEĞİL İCRAAT ZAMANI”

Tugay’ın yeni döneme ilişkin yaklaşımını da değerlendiren Bursalı, belediye hizmetlerinde somut sonuçların önemine dikkat çekti.

Bursalı, Tugay’ın kendilerine söylediği “Artık söz değil icraat zamanı” sözlerinin İzmir ve İzmirliler açısından değerli olduğunu belirterek yeni dönemde önceliğin şehrin ihtiyaçlarına cevap vermek olması gerektiğini ifade etti.

İzmir’in altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarının yanı sıra vatandaşların beklentilerinin de görüşmede gündeme geldiğini aktaran Bursalı, siyasi tartışmalar yerine çözüm odaklı bir iletişim kurulmasını önemsediklerini söyledi.

“ERDOĞAN, TUGAY’I MEST ETMİŞ”

Ziyarette Cemil Tugay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeleri de anlattığını belirten Bursalı, Erdoğan’ın İzmir’in meselelerine hâkimiyetinin ve kendisine yaklaşımının Tugay’ı etkilediğini söyledi.

Bursalı’nın aktardığına göre Tugay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul sırasında Erdoğan’ın İzmir’in sorunlarına ilişkin bilgisi ve kendisine gösterdiği nezaketten etkilendiğini dile getirdi. Erdoğan’ın katılım törenindeki konuşması sırasında kendisini ayakta dinlemesinin de Tugay’ı etkileyen ayrıntılardan biri olduğu belirtildi.

“HAYATIM BOYUNCA ASLA UNUTMAYACAĞIM”

Bursalı, Tugay’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşiyle ilgili değerlendirmelerini şu sözlerle aktardı:

“Cumhurbaşkanımızın bana ve eşime olan nezaketini, gösterdiği değeri hayatım boyunca asla unutmayacağım.”

Bursalı, İzmir gibi büyük bir şehirde kurulan diyaloğun somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini belirterek bundan sonraki süreçte kentin sorunlarının çözümüne odaklanacaklarını söyledi.

İZMİRLİLERİN TEPKİLERİNE DE DEĞİNDİ

Cemil Tugay’ın AKP’ye geçişine ilişkin İzmirli vatandaşların tepkilerinin sorulması üzerine Bursalı, farklı görüş ve beklentilerin doğal olduğunu ifade etti.

Vatandaşların önceliğinin günlük yaşamlarını etkileyen sorunların çözülmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve belediye hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi olduğunu belirten Bursalı, İzmir’in ihtiyaçlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini söyledi.

Bursalı, açıklamalarını İzmir için hizmet ve değişim döneminin başladığı değerlendirmesiyle tamamladı.