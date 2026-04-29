Maaşlarını ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yapan maden işçileri, İçişleri Bakanlığı’nın çözüm noktasında garantör olması üzerine eylemlerini sonlandırarak evlerine döndü.

Söz konusu gelişmenin ardından AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden sürecin yönetimine ve partisine dair bir özeleştiride bulundu.

AKP’nin bir süredir mağdurun yanında olmak yerine "aç gözlü ve sorumsuz sermaye" ile aynı safta görünmeye başladığını belirten Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Madencilerin Ankara eylemi, 2 haftalık zorlu sürecin ardından sona erdi.

İçişleri, Enerji ve Çalışma Bakanlıklarımızın devreye girmesiyle işçilerin çilesi bitti.

Dikkat çekmek istediğim bir başka nokta var.

AK Parti dezavantajlı kesimlerin büyük desteğiyle iktidar oldu, nerede mağdur ve mazlum varsa AK Partili kadrolar oradaydı.

Bir süredir bakıyorum.

Maden işçisi, köylü, asgari ücretli, emekli, pazarcı, üretici, çiftçi, öğrenci…

Yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek veya çalışma şartlarının iyileştirilmesi talebiyle sokaklara döküldüklerinde, kendimizi bir anda karşı tarafta buluyoruz.

Bazen jandarma bazen polis kimliğiyle.

Çok tuhaf ve rahatsız edici.

Aç gözlü ve sorumsuz sermayeyle aynı safta neden gözükelim?

Yerimiz, milletin yanıdır.

Bizi 24 yıldır iktidarda tutuyorlar ve desteği fazlasıyla hak ediyorlar.

Misal.

Bu son madenci eyleminde 2 hafta beklemeye gerek kalmadan sorun çözülmeli ve bu işçiler kendilerini sahipsiz hissetmemeliydiler.

Özetle.

Siyaset halka rağmen değil halk için yapılır, yıllarca yaptık ve kesintiye uğratmadan devam etmeliyiz."