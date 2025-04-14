Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen eski AKP MKYK üyesi Metin Külünk akademide kadrolaşmada liyakatsizliğe dikkat çekti, adalet çağrısında bulundu.

"KİM GİRİYOR YA?"

Külünk, "Üniversitede akademik kariyer yapmak istiyorum ama şartların çok iyi olmasına rağmen ben giremiyorum.' Çok sık duyduğumuz feryat. Kim giriyor ya? O bölüm başkanının kendi belirlediği bir talebesi giriyor, ya rektörün istediği birisi belirliyor kadroları." dedi.

"BUNDAN BİLİM ÇIKAR MI?"

Külünk şu ifadeleri kullandı:

-Kendi arasında dön baba dönelim şimdi, bundan bilim çıkar mı? Buradan Harward çıkar mı? Georgetown çıkar mı? London School of Economics çıkar mı?

"GÜMÜŞHANE'DE ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN NE İŞİ VAR?"

-Yani birkaç tane üniversitemiz var bu anlamda seviyesi yukarıda, başka? Bu modellemeye… Yani Gümüşhane’de uluslararası ilişkilerin ne işi var ya?

Gümüşhane’de hukuk fakültesi?

Veya atıyorum ben… Anadolu’nun her yerinde hukuk fakültesi...

"YAZIK DEĞİL Mİ BUNLARA?"

-Yüz binlerce üniversiteden mezun olmuş, kamu kurumlarının kapısında “Bu kurumun hukuk işlerini, ticari işlerini ben takip edeyim” diyen hukuk mezunu evlatlarımız

Yazık değil mi bunlara ya?

Hesapsız kitapsız bölümler açılıyor, ondan sonra ortada yüzlerce, binlerce devletten kadro bekleyen üniversiteliler. Bu çocukların hayallerini yıkmaya kimin ne hakkı var ya? Kimin ne hakkı var?

"EĞİTİM DEVRİMİ ŞART"

Dolayısıyla, eğitim devrimi şart! Liselerde bu ezbercilik nedir ya? Kaldıralım bunu ya, herkes yeteneğini keşfetsin. Yani şimdi herkesi eşitliyoruz. Neyle? Aynı sorularla.

Niye? Niye? Niye? Sebep ne? Sebep ne? Niye, niye, niye, niye? Bırakın bu ülkenin değerleri, kendi içsel fark edişlerin önünü açalım. Şimdi benim bir torunumun sosyal zekâsı çok güçlü, diğer torunumun ben zekâsı. Niye ikisini eşitliyoruz? Bırak, o sosyal zekâsıyla sıyrılsın, çıksın kendi yeteneklerine göre o da.

ÇÖZÜM: LİYAKAT EHLİYET HAK ADALET