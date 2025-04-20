2024 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde skandal anlar yaşandı.
CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan konuşmasında kendisinin ismini sık sık geçiren AKP eski Grup Sözcüsü Nail Kocabaş için ‘Ben hiç konuşmadığım halde eski grup sözcüsü durdu, durdu benim adımı andı. Kendisini çok iyi bir ruh halinde görmüyorum. Endişe veriyor bu hali” ifadelerini kullanmasına AKP sıralarından tepki gelmişti.
(İzmir Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan)
Bu sırada CHP Grup Sözcüsü Yağmur Özkan'ın üzerine yürüyen AKP'li Meclis Üyesi Erdal Seyitler’in, Özkan'a yönelik 'o...' dediği iddia edildi.
(AKP'li Meclis Üyesi Erdal Seyitler)
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Sengel Ceritoğlu, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ve Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'dan Seyitler'e yönelik sert açıklamalar geldi.
Parti ise Seyitler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.