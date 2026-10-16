AKP'li Şamil Tayyar, Esenyurt Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında gündeme gelen iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tutuklanan Esenyurt Belediyesi kayyum yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın paralar ve saatler için kiraladığı eve Tayyar sert tepki gösterdi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Park ve Bahçeler Müdürü İbrahim Doğancıoğlu'nun ifadesi üzerine kiralandığı belirtilen boş dairede bulunan iki çelik kasadan 7 milyon dolar ve 400 bin euro çıktığı bildirildi.

“EVDE YOK YOK, BALYA BALYA PARALAR”

AKP'nin kayyum atadığı ve kayyumun da belediye başkan yardımcısı olarak atadığı Yusuf Ulutaş'ın söz konusu evi para saklamak amacıyla kiraladığını öne süren Tayyar, paylaşımında “Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, ‘zula’ olarak kullandığı bir ev kiralamış. Evde yok yok. Balya balya paralar. Lüks saatler” ifadelerini kullandı.

MASAK RAPORUNDAKİ PARA HAREKETLİLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Tayyar, MASAK raporunda yer aldığı belirtilen para hareketliliği rakamlarını da paylaşımına taşıdı. Buna göre 2024 yılında 10,6 milyon lira olan para hareketliliğinin 2025 yılında 231 milyon liraya yükseldiğini belirten Tayyar, “Yani başkanlık döneminde” ifadesini kullandı.

“HATIRLI İSİMLER ARACILIĞIYLA CUMHURBAŞKANIMIZA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Tayyar, söz konusu kişilere “Kardeşim, hiç mi utanmanız yok?” diye seslendi.

Bazı kişilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmak için aracı isimleri devreye sokmaya çalıştığını ileri süren Tayyar, “Bir de ‘hatırlı’ isimler aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ne anlatacaktınız?” ifadelerini kullandı.

Tayyar, paylaşımını “Size güvenen insanlara hiç mi vefanız yok? Hiç mi ders almazsınız?” sözleriyle tamamladı.

TAYYAR'IN PAYLAŞIMI ŞÖYLE OLDU: