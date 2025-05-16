AKP'li Şamil Tayyar, terör örgütü PKK'nın açıklamasının ardından konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, DEM Vekili Cengiz Çandar'ın isimlerini tek tek belirterek açıklamalarına tepki gösterdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'deki konuşmasının ardından başlayan süreçte terörist başı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısını yaptığı terör örgütü PKK fesih kararını açıkladı. PKK'nın bildirisindeki ifadeler tartışmalara neden olurken DEM Partili isimlerden de 'sürece' dair peş peşe açıklamalar geldi.
Tayyar şu ifadeleri kullandı:
-PKK’nın silah bırakma ve fesih kararını, YPG pek üzerine almıyor. Mazlum Abdi, ‘İlgili tarafların gerekli adımları atmasını ve tüm dostların gerekli desteği vermesini umuyoruz’ diyor.
DEM vekili Cengiz Çandar da Rudaw’a yaptığı açıklamada, Öcalan’ın çağrısının YPG’yi kapsamadığını söylüyor. DEM sözcüleri de tahrik edici konuşmalarını sürdürüyor.
Tuncer Bakırhan, koruculardan silahlarını alıp sopa verilmesini ve hayvanlara bakmalarını salık veriyor.
Ayşegül Doğan, umut hakkının gündemde olmadığını söyleyen Adalet Bakanı’na çemkiriyor.
Gülistan Kılıç Koçyiğit, Öcalan bile ifade etmediği halde Kürtçe’nin resmi dil olmasını istiyor.
Tıpkı ilk süreçteki gibi şımarık ve küstahlar, akıllanmamışlar.
Neyseki Cumhurbaşkanımız bu taleplerin önünü ve raconu kesti.
Yani.
Ya saçmalamaya devam edip bedelini öderler, ya sürece pozitif katkı sunup huzur ortamının aktörü olurlar.