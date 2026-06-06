İzmir'in Çeşme ilçesinde, kamuoyunda "Polat çifti" olarak bilinen Dilan ve Engin Polat'ın korumalığını üstlenen Can Polat, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Menfur olayın ardından harekete geçen emniyet, katil zanlısı S.A.'yı olayda kullandığı suç aleti silahla birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
DİLAN POLAT'IN MESAJINI AÇIKLADI
Yaşanan bu kanlı olayın ardından, AKP'li Sevda Türküsev sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Fenomen Dilan Polat’ın kendisine mesaj attığını duyuran Türküsev, şu ifadeleri kullandı:
"Dilan Polat, bana mesaj atmış. Belli ki her paylaşımı takip ediyor, telefon elinde ve en fazla üç beş güne ayaklarını toplayıp ağlayarak video çekmeye başlar. Ve hala kendilerini değil toplumu suçluyorlar. 'Bu fenomenlere devlet müdahale etmeli' dediğimiz için biz kul hakkına giriyormuşuz. Onları cezaevine sokturana kadar konuşmuş toplum! Çünkü toplum konuştu diye cezaevine girdiler öyle mi? Ne güzel kafa: her istediklerini paylaşacaklar, her istediğini yapacaklar, vergi kaçıracaklar, hem fenomen olacaklar ama hiç kimse onları eleştirmeyecek."
"Devlet Bu Çocuklara Psikolojik Destek Vermeli"
Türküsev, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Çoğu diğer fenomenlerde de aynı kafa var çünkü kendilerini normal görüyorlar! Bu da bir rahatsızlık! Sadece Dilan Polatlar değil, bu tip fenomenlerin çocuklarına devlet psikolojik destek vermeli dedik, hala aynı fikirdeyiz! Kaldı ki bunu ben son bir yıldır söylüyorum. Sadece ben değil bilim insanları ve aklı başında olan herkes durumun farkında ama onlar değil. Toplumun onlarla uğraştıklarını falan zannediyor. Onların yerine onların çocuklarının psikolojisini düşünen topluma 'Sıra çocuklarıma mı geldi' diyor! Bu zamana kadar yaptığı paylaşımlar da çocuklarını sanki düşünmüşler ve paylaşımları sanki normaldi! Kendilerini ne kadar normal görüyor anlayın artık. Bu kısmı da uzmanlar yorumlasın. Vahim bir olayın arkasından ilk anda, ilk aklına gelen telefonu açıp filtre ayarlarını yapıp video çekip yayınlamak olan kişi toplumu suçluyor. Son yaşanan olayın çocukların yanında gerçekleşmesine 'nasıl olur' diyor. Evet 'Nasıl olur' toplum da hayretler içinde! Allah şifa versin!"
Dilan Polat, bana mesaj atmış.— sevda turkusev (@sevdaturkusev) June 6, 2026
Belli ki her paylaşımı takip ediyor, telefon elinde ve en fazla üç beş güne ayaklarını toplayıp ağlayarak video çekmeye başlar.
Ve hala kendilerini değil toplumu suçluyorlar.
“Bu fenomenlere devlet müdahale etmeli” dediğimiz için biz kul… pic.twitter.com/IIPjJiuCSk