Cumhurbaşkanlığı ve AKP bünyesinde uzun yıllar görev yapan eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu’nun da sermaye piyasalarında yaşanan fon krizinden etkilendiği ortaya çıktı.

SÖZCÜ TV programcısı Barış Terkoğlu,’nun aktardığına göre Aksu, fon krizinde yaklaşık 100 milyon TL kaybetti.

Terkoğlu, AKP kulislerinde konuşulan iddialar üzerine Mustafa Aksu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını X hesabından paylaştı.

Terkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

AKP’nin kuruluşundan itibaren kritik görevlerde bulunan eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da fon krizinden etkilendi.

AKP kulislerinde Aksu’nun fonda büyük miktarda parasının olduğu bilgisinin konuşulduğunu öğrenince kendisini aradım.

Aksu, Borsa’daki parasını likit fonlara aktardığını, 10 Eylül’de Tera’nın likit fonuna giriş yaptığını ancak çıkış yapamadığını söyledi. Kaybettiği parasının miktarını sorduğum Aksu, tam miktar vermedi. Ancak “100 milyon lira mertebesinde olduğunu söyleyebilirim” dedi.

“MESELE 100 MİLYON DEĞİL KANDIRILMAK”

Bu paranın kaynağını sorduğum Aksu, “babam 55 yıllık sanayici, ilk 500’ün içerisinde, vergi rekortmeni” ifadeleriyle varlığının aileden geldiğini anlattı.

Aksu, camiasında böyle bir şeyle karşılaştığı için üzgün olduğunu söyledi ve ekledi “çok rahatsızım, sinirliyim, rencide oldum, mesele 100 milyon değil kandırılmış olmak” dedi.

Gençlik yıllarından beri Erdoğan’a yakınlığı ile bilinen Mustafa Aksu, 2003 yılında AKP’de siyasete başladı.

AKP Ankara İl Başkan yardımcılığı, Ekonomik İşler Başkanlığı, Çevre ve Enerji Komisyonu ile Esnaf Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018-2021 arasında, Bekir Pakdemirli döneminde Tarım ve Orman Bakan yardımcılığı yapan Aksu, Pakdemirli ile yaşadığı tartışmaların sonunda görevinden ayrıldı. Aksu’nun ayrılığı parti içinde tepkilere neden olmuştu.