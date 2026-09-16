Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de yaptığı "Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum" açıklaması, erken seçim tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının erken seçim sinyali olarak yorumlanmasının ardından AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

“PARTİ İÇİNDE HAZIRLIK YOK”

Tayyar, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in erken seçimin gündemde olmadığı yönündeki açıklamasını hatırlatarak, parti içinde de erken seçime yönelik herhangi bir hazırlık ya da beklenti bulunmadığını ifade etti.

"İLK TUR 2 NİSAN, İKİNCİ TUR 16 NİSAN"

AKP Genel Merkezi'nden bir kişinin kendisine aktardığı tahmini paylaşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

-Cumhurbaşkanımızın Rize’de yaptığı “Yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağına inanıyorum” açıklamasını, “erken seçim sinyali” gibi yorumlayanlar oldu.

-Parti Sözcümüz Ömer Çelik de ifade etti, gündemde erken seçim yok.

-Açıkçası ben de partinin hiçbir köşesinde erken seçim fısıltısı duymadım.

-Bir ara 2027 Ekim/Kasım ihtimali konuşuluyordu ama bir süredir Nisan 2028 ihtimalı satın alınmış durumda.

-Hatta genel merkezden bir arkadaşım, “Seçimin ilk turu 2 Nisan, ikinci turu 16 Nisan’da olur” şeklinde tahminde bulundu, “yaz bir kenarda kalsın’ dedi.

-Yüksek ihtimal ama siyasette kesin konuşmamak gerektiğini öğreneli çok vakit geçti.

-İşte bu aşamada bir önerim var. Daha önce söylemiştim, tekrar edeyim.

-Sonuçta seçim ne zaman olacaksa olsun, mevcut şartlarda seçim kararını şimdiden almakta fayda var.

-18 Nisan 1999 seçim kararı 9 ay önceden alınmıştı.

-Şimdi de olabilir. Partiler ona göre hazırlıklarını sürdürür, baskın veya erken seçim kaygısı ortadan kalkar, siyasetin stresi azalır, polemikler biter, normalleşme başlar. Bence denenmeli.